publicado em 04/06/2025

Após série de visitas às unidades de saúde Débora Romani disse que tem gente procurando atendimento apenas em busca de atestado (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

A vereadora Débora Romani (PL) disse, na sessão ordinária de anteontem que tem muita gente indo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao Mini Hospital do Pozzobon apenas para pegar atestado médico e faltar ao trabalho. Segundo a edil, que fez questão de dizer que não está generalizando, isso está provocando ainda mais superlotação nas unidades de saúde e tomando o lugar de quem realmente precisa.

A fala da vereadora na tribuna se deu após ela fazer uma série de visitas às unidades de saúde nos últimos dias. Débora, inclusive, fez o registro dessas visitas por meio de suas redes sociais e constatou que, aos finais de semana, o fluxo de pacientes é bem baixo enquanto na segunda-feira há filas e mais filas de pessoas em busca de atendimento.

“O UPA e o Mini Hospital têm muitas falhas sim e muita coisa que precisa melhorar, precisa aumentar e tem muitos problemas ali, mas as vezes muitas pessoas que vão lá não estão doentes. Não estou dizendo todos não, mas tem muitas pessoas que estão lá para buscar atestado. Gente, é triste a gente ver que tem gente capaz de perder horas ali sentado vendo pessoas com dor, com febre, machucadas, e estão ali tomando o lugar de quem precisa apenas para pegar um atestado”, disparou Débora.

A vereadora ainda se comprometeu a levar documentos à tribuna para provar suas afirmações. Ontem, ao ser procurada pelo A Cidade, a vereadora afirmou que já pediu um levantamento sobre os atendimentos e que assim que tiver a resposta irá tornar o documento público.