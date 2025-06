A iniciativa, de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD), só não recebeu o apoio da vereadora Nattiele Gama (Podemos), que se absteve da votação

publicado em 04/06/2025

Lei que proibia a venda de bebidas alcoólicas em barracas, trailers e Food Trucks foi derrubada por projeto de Dr. Leandro (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na sessão ordinária da noite de segunda-feira (2), um projeto que derruba uma lei de 1977, que proíbe a venda de bebidas alcóolicas em barracas, trailers de lanches e Food Trucks no município. A iniciativa, de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD), só não recebeu o apoio da vereadora Nattiele Gama (Podemos), que se absteve da votação.

O assunto, como noticiado pelo A Cidade, já gerou polêmica anos atrás. Em 2017 a Câmara chegou a aprovar projeto semelhante, após um comerciante do município ser impedido pela Prefeitura de trabalhar com uma “Kombi” que comercializava chopp artesanal. O comerciante levou a discussão às redes sociais e ganhou apoio de diversos moradores até que a alteração na lei foi aprovada por unanimidade.

À época, porém, o então prefeito João Dado vetou a proposta alegando que a iniciativa contrariava o interesse público e era inconstitucional. O caso gerou tensões entre o Executivo e o Legislativo e chegou a gerar ameaças de ruptura institucional. Uma série de reuniões, no entanto, foi realizada envolvendo líderes partidários e os próprios vereadores até que se chegou a um acordo onde o veto foi mantido.

Novo projeto

Desde então, muito se falou sobre a necessidade de revogação da lei, mas nenhuma proposta chegou a avançar de fato na Câmara, muito também por pressão de parte do setor comercial da cidade. Dr. Leandro, no entanto, reacendeu o debate ao apresentar o projeto e argumentou que a proibição fere o livre exercício do comércio em Votuporanga.



“Essa proibição prejudica os pequenos comerciantes, que precisam desse fomento no comércio para crescer e poder se desenvolver. Isso nada mais é do que um tratamento igualitário entre os comerciantes da cidade, afinal, por que um pode e o outro não pode?”, questionou Leandro.

Emenda

Após a proposta entrar em tramitação, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD) apresentou uma emenda, onde proíbe apenas a venda de bebidas em garrafas de vidro, além de determinar que os responsáveis pela venda devem também manter a limpeza do local, evitando que as latas fiquem espalhadas pelas ruas e praças da cidade.