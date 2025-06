A autora do crime, de 41 anos, descumpriu uma medida protetiva que determinava que ela mantivesse distância da vítima

publicado em 03/06/2025

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva (Foto: G1)

Da redação

Uma mulher de 53 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Bela Vista, em Ilha Solteira. A autora do crime, uma técnica em segurança do trabalho de 41 anos, descumpriu uma medida protetiva que determinava que ela mantivesse distância da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão ocorreu durante uma discussão relacionada à partilha de bens de um inventário, pertencentes ao falecido marido da vítima. Durante o desentendimento, a autora sacou uma faca e desferiu um golpe no tórax da mulher.

A vítima foi rapidamente socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro municipal, apresentando ferimento superficial, sem risco de morte.