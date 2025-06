Uma equipe do Samu foi acionada, realizou os procedimentos de primeiros socorros, mas constatou o óbito ainda no local

publicado em 03/06/2025

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e motivação do crime (Foto: Reprodução/Tv Tem)

Da redação

Um homem foi encontrado morto com múltiplas perfurações de arma de fogo no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava seis perfurações provocadas por disparos.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou os procedimentos de primeiros socorros, mas constatou o óbito ainda no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames necessários.