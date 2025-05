Após ser informado oficialmente sobre a existência do mandado de prisão em seu desfavor, o homem foi conduzido à Central de Polícia Civil

publicado em 30/05/2025

O homem foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça (Foto: A Cidade)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga cumpriu, na tarde desta quinta-feira (29), um mandado de prisão na Avenida Vale do Sol, em Votuporanga. A prisão é resultado do patrulhamento direcionado, desenvolvido com base em informações levantadas pelo setor de inteligência da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento, os policiais avistaram o indivíduo procurado. O suspeito estava em frente a um imóvel, onde possivelmente residia e os policiais realizaram a abordagem de forma imediata.