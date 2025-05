A acusada conduzia o veículo com sinais de adulteração. A motocicleta foi apreendida e a mulher presa em flagrante

publicado em 29/05/2025

Na unidade policial, o delegado de plantão ratificou a prisão e a mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Da redação

Alvo de inúmeras reclamações em Votuporanga, o escapamento barulhento de uma motocicleta levou a Polícia Militar a prender uma mulher por adulteração de veículo. O fato foi registrado na rua Amazonas, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento preventivo pela alameda Padre Edmur, policiais militares avistaram uma motocicleta circulando pela rua Amazonas com o escapamento em descarga livre, o que caracteriza infração de trânsito e perturbação do sossego público. Diante da irregularidade, a equipe realizou a abordagem da condutora.

A abordagem, no entanto, revelou algo ainda mais grave que a infração de trânsito. Ao ser questionada a mulher informou, de imediato, que o veículo era oriundo de leilão e que se encontrava com baixa permanente no sistema, ou seja, legalmente impossibilitado de transitar em vias públicas.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o número do chassi estava parcialmente suprimido, configurando, em tese, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a mulher, que foi devidamente informada de seus direitos constitucionais e conduzida à Central de Polícia Civil de Votuporanga.