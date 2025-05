O impacto resultou em três vítimas feridas, uma delas com fratura na perna esquerda, além de múltiplas escoriações

publicado em 30/05/2025

Com o impacto os veículos envolvidos ficaram bastante danificados e três pessoas se feriram, porém, sem risco de morte (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de anteontem na vicinal Hebert Vinícius Mequi, estrada que liga os municípios de Votuporanga e Álvares Florence. O acidente aconteceu nas proximidades da conhecida Ilha do Pescador.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do A Cidade, a colisão foi frontal e envolveu dois veículos de passeio. O impacto resultou em três vítimas feridas, uma delas com fratura na perna esquerda, além de múltiplas escoriações. As outras duas vítimas também sofreram escoriações, mas de natureza leve.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência), e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde receberam atendimento médico.

A Polícia Militar de Votuporanga esteve no local para registrar a ocorrência, organizar o tráfego e garantir a segurança na via, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros prestavam socorro às vítimas. A vicinal ficou parcialmente interditada durante o atendimento.