O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Justiça do estado de São Paulo e comunicado à Delegacia de Pedrinhas – SE

publicado em 30/05/2025

A mulher foi encaminhada à capital sergipana, onde permanece custodiada, aguardando transferência para o sistema prisional (Foto: Divulgação)

Da relação

Policiais civis da Delegacia de Boquim-SE, prenderam, no município de Pedrinhas-SE, uma mulher de 50 anos condenada a 36 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de material pornográfico e fornecimento de pornografia envolvendo criança ou adolescente. Os crimes ocorreram no município de Votuporanga.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, responsável pela operação, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela Justiça do estado de São Paulo e comunicado à Delegacia de Pedrinhas por meio de uma ação conjunta entre as Polícias Civis de São Paulo e Sergipe.

“A partir disso, foram iniciadas diligências nos municípios de Pedrinhas e Tobias Barreto, onde a condenada costumava residir, culminando na sua localização e prisão”, detalhou o delegado.

Após a captura, a mulher foi encaminhada à capital sergipana, onde permanece custodiada, aguardando os trâmites para ser transferida ao sistema prisional de São Paulo, conforme determinação judicial.

“O cumprimento desse mandado é resultado da cooperação entre instituições e do compromisso no combate à violência contra crianças e adolescentes”, acrescentou o delegado Josenildo Brito, responsável pela ação.