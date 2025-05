A iniciativa busca alertar sobre os graves impactos à saúde, como câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias

publicado em 31/05/2025

Em Votuporanga, há iniciativas que ajudam as pessoas a largarem o vício (Joédson Alves/Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Dia Mundial sem Tabaco, celebrado hoje, 31 de maio, é uma data fundamental para conscientizar a população sobre os riscos do consumo de tabaco e promover políticas eficazes de redução do tabagismo. A iniciativa busca alertar sobre os graves impactos à saúde, como câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias. A data reforça a importância da prevenção, do apoio aos que desejam parar de fumar e do fortalecimento de ações públicas para proteger as gerações atuais e futuras. Em Votuporanga, há iniciativas que ajudam as pessoas a largarem o vício.

Ao jornal A Cidade a Secretaria Municipal da Saúde explicou que existem grupos de apoio contra o tabagismo, que oferecem suporte gratuito e acompanhamento multiprofissional para quem deseja largar o vício. O tratamento inclui avaliação clínica, aconselhamento e, se necessário, terapia medicamentosa.

Para ser atendido pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo no município de Votuporanga, basta apresentar a identidade e realizar a inscrição em álbuns locais, como o Caps AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas “Sabina Antônio Oliveira”, na rua Tocantins, 3.809, Santa Eliza. Os telefones são (17) 3423 – 6343 e (17) 99774 – 7492.

Também é possível fazer a inscrição no Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”, na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3.050, no Propovo – os telefones para contato são (17) 3423 – 4353 e (17) 98181 – 0229; e no consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, na rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, 3.791, no bairro Waldomiro Nogueira Borges – os telefones para contato são (17) 3422 – 4431 e (17) 99738 – 5700.

Mais informações sobre os grupos de apoio podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal da Saúde (Departamento de Atenção à Saúde).

Ações relacionadas ao Dia Mundial sem Tabaco

Durante esta semana, algumas ações relacionadas ao Dia Mundial sem Tabaco ocorreram na cidade. As iniciativas contaram com a participação da equipe do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), que percorreu as unidades de saúde em diferentes bairros ao longo da semana, levando informações, orientações sobre os riscos do tabaco e apresentando os caminhos para quem deseja parar de fumar.

Ocorreram palestras no Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, Jardim Marim; no Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, Vila América; no Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos", Colinas; e no Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", bairro São João.

