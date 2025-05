Além do roubo, os menores agrediram a vítima de forma brutal, causando diversos ferimentos no rosto, incluindo cortes na boca e hematomas nos olhos

publicado em 30/05/2025

Os adolescentes permaneceram apreendidos, à disposição da Justiça. O idoso foi encaminhado à Santa Casa de Riolândia (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Na madrugada desta sexta-feira (30), dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos em flagrante após invadirem e roubarem a residência de um idoso de aproximadamente 70 anos, no município de Riolândia. Além do roubo, os menores agrediram a vítima de forma brutal, causando diversos ferimentos no rosto, incluindo cortes na boca e hematomas nos olhos.

Segundo informações da Polícia Militar, os adolescentes subtraíram um aparelho celular e aproximadamente R$ 80 em dinheiro. Logo após o crime, fugiram do local. A PM de Riolândia foi acionada e, ao chegar à residência, encontrou o idoso ferido, que relatou o ocorrido e descreveu as características dos agressores, incluindo as roupas que usavam e a direção na qual fugiram.

Um detalhe chamou a atenção dos policiais: cerca de 30 minutos antes do crime, a equipe já havia abordado preventivamente dois indivíduos com as mesmas características nas imediações da Rua 18, próximo à casa da vítima.

De posse das informações, os policiais, com apoio da Polícia Militar de Cardoso, iniciaram diligências. Na residência de um dos suspeitos, a mãe do adolescente autorizou a entrada da equipe. O menor foi encontrado com as roupas manchadas de sangue e, ao ser questionado, confessou de imediato a participação no crime, mas inicialmente não revelou o paradeiro do celular roubado.

Na sequência, os policiais se dirigiram até a casa do segundo envolvido, que também admitiu participação no roubo e indicou onde havia escondido o aparelho celular nas proximidades do Cemitério Municipal de Riolândia. O objeto foi recuperado, porém o dinheiro subtraído já havia sido gasto pelos adolescentes.

A vítima reconheceu os dois como autores tanto da agressão quanto do roubo. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos, acompanhados por suas mães e pela vítima, até a Central de Polícia Civil de Votuporanga. O delegado de plantão, ratificou a apreensão em flagrante dos menores por ato infracional.