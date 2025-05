O incidente ocorreu quando, segundo relatos, o proprietário do veículo, deu partida no automóvel, que repentinamente começou a pegar fogo

publicado em 29/05/2025

Graças à atuação ágil e eficiente dos bombeiros, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para a residência (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Na manhã de quinta-feira (28), um incêndio de um carro gerou momentos de tensão, no bairro Bela Vista, em Fernandópolis. O incidente ocorreu na avenida Arnaldo Francisco da Silva, quando, segundo relatos, o proprietário do veículo, deu partida no automóvel, que repentinamente começou a pegar fogo.

Imediatamente, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para conter as chamas. Graças à atuação ágil dos bombeiros, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para a residência e para construções vizinhas.

No imóvel residem os pais do proprietário, um casal de idosos, que ficaram bastante assustados com a situação. Durante os momentos de pânico, vizinhos se mobilizaram para prestar auxílio, conseguindo retirar o idoso em segurança da área de risco, enquanto a idosa permaneceu dentro da residência até a chegada das equipes de resgate.