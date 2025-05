Acredita-se que esse número é maior, porque existem estabelecimentos não-cadastrados

publicado em 31/05/2025

Em todo o ano passado, 17 bares foram abertos legalmente em Votuporanga (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

Dos mais sofisticados aos popularmente chamados de “copo sujo”, Votuporanga tem 150 bares legalmente regularizados, conforme dados levantados pela reportagem do jornal A Cidade junto à Prefeitura Municipal. Acredita-se que esse número é maior, porque existem estabelecimentos não-cadastrados.

Em todo o ano passado, 17 bares foram abertos no município, enquanto 11 fecharam as portas, portanto o saldo é de seis estabelecimentos. O crescimento das cidades – como é o caso de Votuporanga – trouxe consigo uma série de desafios relacionados à organização do espaço urbano, entre eles, a proliferação de bares irregulares. Esses estabelecimentos, que funcionam sem as devidas licenças ou fora das normas estabelecidas pelas legislações municipais, representam um grave problema para a qualidade de vida da população e para o ordenamento das cidades.

Um dos principais impactos negativos causados pelos bares irregulares é o excesso de barulho. Muitas vezes, esses locais operam até altas horas da madrugada, desrespeitando as leis do silêncio e perturbando o sossego dos moradores. O ruído constante, aliado à aglomeração de pessoas, gera estresse, transtornos psicológicos e dificuldades para o descanso da população que vive nas proximidades.

Além do incômodo sonoro, bares irregulares frequentemente desrespeitam normas sanitárias e de segurança, colocando em risco a saúde e a integridade dos frequentadores e da vizinhança. O funcionamento clandestino impede a fiscalização adequada das condições de higiene, manipulação de alimentos, prevenção de incêndios e controle de vendas de bebidas alcoólicas para menores de idade.

Do ponto de vista econômico, a atuação de bares irregulares prejudica os estabelecimentos legalizados, que arcam com impostos e seguem as normas exigidas. Essa concorrência desleal desestimula o empreendedorismo responsável e enfraquece o desenvolvimento de uma economia urbana saudável e sustentável.