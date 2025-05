O suspeito chegou à residência da mãe visivelmente alterado, sob efeito de álcool e entorpecentes

publicado em 26/05/2025

A faca utilizada na tentativa de agressão foi apreendida e anexada ao inquérito como prova material (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (25) após ameaçar a própria mãe com uma faca no Sítio Pérola, localizado na zona rural de Cardoso, nas proximidades do conhecido Seringal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou à residência da mãe visivelmente alterado, sob efeito de álcool e entorpecentes. Bastante agressivo, ele passou a ameaçar a mulher de morte e, em determinado momento, tentou atacá-la utilizando uma faca.

Com o auxílio do namorado, a vítima conseguiu desarmar o filho e jogou a arma branca dentro de um tanque de água para evitar que ele a utilizasse novamente. Na sequência, ela acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima, que confirmou as ameaças e relatou o histórico de comportamento violento do filho. Durante as buscas pela propriedade, os policiais localizaram o suspeito escondido em um dos quartos. Ele foi detido, algemado e conduzido à delegacia.

No trajeto até a unidade policial, a mulher formalizou o desejo de representar criminalmente contra o filho, solicitando as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O delegado de plantão, ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica, ameaça e tentativa de lesão corporal, considerando a gravidade dos fatos. A faca utilizada na tentativa de agressão foi apreendida e anexada ao inquérito como prova material.