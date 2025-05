A taxa de ocupação dos leitos e da UTI do hospital já passa de 100%, por conta do grande número de pacientes com sintomas gripais

publicado em 27/05/2025

Síndromes gripais estão provocando a superlotação das unidades de saúde; mais de 300 casos de Covid já foram confirmados (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Enquanto a Santa Casa de Votuporanga revive os momentos de terror da pandemia, com superlotação dos leitos e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta do grande número de pacientes com sintomas gripais, dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde revelam que a cidade já registrou mais de 310 casos de Covid-19 neste ano. No mesmo período, três pessoas perderam a vida por complicações causadas pela doença.

Apesar dos números parecerem elevados, o cenário é bem diferente do que Votuporanga viveu entre 2020 e 2021 quando houve, inclusive, a necessidade de se montar um hospital de campanha para evitar que pessoas morressem à espera de um respirador. À época, a cidade chegou a registrar mais de 100 casos e até cinco mortes por dia.

Atualmente, conforme o levantamento feito pelo A Cidade junto à Secretaria da Saúde, não há nenhum paciente com Covid-19 internado e o último óbito provocado pela doença foi registrado no dia 23 de fevereiro. Em todo o mês de abril foram registrados apenas nove casos e em maio, até o momento apenas três pessoas foram diagnosticadas com o vírus.

Apesar de trazer certo alívio, os números revelam que Votuporanga enfrenta agora um novo “inimigo”. Com baixa adesão à vacina contra a gripe neste ano, há uma grande circulação de cepas do vírus, o que tem provocado filas enormes para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital do Pozzobon e na Santa Casa.

O cenário tem gerado impactos diretos na assistência prestada, como o aumento no tempo de espera para consultas e internações, limitação de vagas para novos atendimentos e sobrecarga das equipes de saúde.

De acordo com a secretaria da Saúde, a meta era vacinar 42,2 mil votuporanguenses contra a gripe neste ano, mas, conforme o último levantamento divulgado pela Pasta, apenas 11,5 mil procuraram as unidades de saúde até agora para se imunizar contra a doença.

“Apesar de ser uma doença comum no outono e no inverno, a gripe pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas com comorbidades. Por isso, é fundamental que todos aproveitem essa ampliação para se proteger”, destacou a secretária da Saúde, Ivonete Félix, ao liberar a vacina para todos que quiserem se imunizar.

A vacina aplicada é trivalente, ou seja, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a gripe e tem capacidade de gerar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, ajudando a evitar o agravamento dos casos, reduzir internações e óbitos, além de aliviar a sobrecarga sobre os serviços de saúde.