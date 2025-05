O Ministério Público determinou o recolhimento de 29 cães de uma casa na zona Norte de Votuporanga

publicado em 27/05/2025

Durante a ação, foram coletadas amostras de sangue de todos os animais (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Daniel Marques

Por determinação do Ministério Público, a Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias da Saúde e de Bem-Estar Animal, está adotando um conjunto de ações voltadas ao controle e prevenção da leishmaniose no município. Nos últimos dais foi realizada uma operação que resultou no recolhimento de 29 cães que se encontravam em um imóvel localizado na zona Norte da cidade – três deles serão sacrificados.

Durante a ação, foram coletadas amostras de sangue de todos os animais, com o objetivo de realizar exames para detecção da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Dos 29 cães submetidos aos testes, três apresentaram resultado positivo para a doença. Outros nove aguardam o resultado do exame Elisa, realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São José do Rio Preto, unidade de referência para a confirmação diagnóstica.

Os cães que testaram positivo para a Leishmaniose Visceral Canina foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses “Danilo Carlos Galera”, onde, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, serão submetidos ao procedimento de eutanásia. A medida visa interromper a cadeia de transmissão da doença, que é considerada grave tanto para os animais quanto para os seres humanos.

Os demais cães recolhidos foram levados ao abrigo municipal Recanto dos Focinhos, vinculado à Secretaria de Bem-Estar Animal. No local, os animais receberão cuidados veterinários e acompanhamento, com o intuito de garantir a sua recuperação e bem-estar. Após esse período, eles serão disponibilizados para adoção responsável.

O imóvel onde os cães estavam abrigados vinha sendo alvo de diversas reclamações por parte de moradores da região. As denúncias relatavam episódios de perturbação de sossego, provocados pelo barulho excessivo, além de mau cheiro e outras condições inadequadas para a manutenção de animais. A Vigilância Sanitária já havia notificado anteriormente a responsável pelo local, principalmente em função da ausência de condições mínimas de higiene e da falta de medidas preventivas.

Durante a operação, foi constatado que os animais apresentavam sinais evidentes de maus-tratos. Muitos estavam magros, doentes e alguns com sintomas visíveis compatíveis com a Leishmaniose, como lesões cutâneas, emagrecimento e apatia. A situação reforçou a necessidade de intervenção imediata por parte do poder público.

Em março, a Secretaria da Saúde já havia registrado a notificação de um caso de Leishmaniose Humana nas proximidades do imóvel em questão. A paciente, uma idosa de 70 anos, recebeu tratamento médico adequado, tendo concluído o protocolo terapêutico e recebido alta com cura.

Como medida preventiva, após a confirmação do caso humano, a Prefeitura realizou o manejo ambiental em um raio de 200 metros ao redor da residência da paciente. As ações incluíram a aplicação de inseticida para o controle do mosquito-palha, vetor responsável pela transmissão da Leishmaniose, e a coleta de sangue de todos os cães residentes nesse perímetro para diagnóstico da doença.