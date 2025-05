O acidente de trânsito foi registrado na vicinal José de Abreu, que liga o município de Cardoso ao distrito de São João do Marinheiro

publicado em 27/05/2025

A mulher que conduzia o veículo perdeu o controle, e o carro acabou capotando às margens da rodovia (Foto: Reprodução)

Da redação

Na manhã desta segunda-feira (26), um acidente de trânsito foi registrado na vicinal José de Abreu, que liga o município de Cardoso ao distrito de São João do Marinheiro. Apesar do susto e dos danos materiais, a vítima não corre risco de morte.

Segundo informações da Polícia, uma mulher que conduzia um veículo perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos, e o carro acabou capotando às margens da rodovia.

A motorista, que reside em um sítio nas proximidades de São João do Marinheiro, foi prontamente socorrida por equipes de emergência e encaminhada à Santa Casa de Cardoso. De acordo com boletim médico, ela permanece em observação, mas seu estado de saúde é estável e não corre risco de vida.

A Polícia Militar compareceu ao local, realizou os procedimentos de praxe e isolou a área para garantir a segurança. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e um laudo técnico deverá apontar as causas do capotamento.