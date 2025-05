O incidente aconteceu na rua João da Cruz Oliveira, no bairro Comerciários

publicado em 27/05/2025

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Civil de Votuporanga (Foto: Interior Paulista)

Da redação

Um homem foi preso em Votuporanga após desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito e tentar atropelar um policial militar. O incidente aconteceu na rua João da Cruz Oliveira, no bairro Comerciários.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava uma fiscalização de rotina, quando tentou abordar uma motocicleta ocupada por um casal. O veículo chamou a atenção por ostentar uma placa decorativa, incompatível com os padrões oficiais.

Contudo, o condutor ignorou a ordem de parada e, tentou atropelar um dos policiais. Iniciou-se então uma perseguição pelas ruas da cidade. O motociclista seguiu em alta velocidade até um ferro-velho, onde foi finalmente abordado com o apoio de outras viaturas.

A verificação do veículo revelou diversas irregularidades: a placa estava irregular, o número do chassi estava parcialmente suprimido e a numeração do motor estava totalmente apagada. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Civil.