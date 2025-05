Segundo o relato da mulher, o marido chegou em casa extremamente agressivo e descontrolado, além de gritar ameaças de morte

publicado em 27/05/2025

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e violência doméstica, sendo conduzido à delegacia (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga atendeu mais um caso de violência doméstica no início desta semana, desta vez na rua das Américas, onde um homem foi preso após ameaçar de morte a esposa e causar diversos danos à residência.

De acordo com as informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a um caso de violência doméstica, e, ao chegar ao local, encontrou a vítima aguardando na calçada, bastante abalada. Segundo o relato da mulher, o marido chegou em casa extremamente agressivo, descontrolado e, além de gritar ameaças de morte, passou a quebrar móveis e objetos da casa.

Temendo pela própria vida, ela se trancou em um cômodo até a chegada da viatura. Ao ingressarem no imóvel, os policiais localizaram o homem em evidente estado de alteração, recusando-se a obedecer às ordens. Foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e garantir a segurança da vítima e da equipe.

Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas diante das agressões à esposa, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e violência doméstica, sendo conduzido à Central de Polícia Civil, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.