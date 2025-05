O assunto ganhou destaque nos bastidores da sessão de ontem à noite da Câmara Municipal

publicado em 27/05/2025

O vereador Sargento Marcos Moreno visitou a escola cívico-militar de Lins para trazer o projeto para Votuporanga (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Sargento Marcos Moreno (PL) esteve na última semana, na cidade de Lins para conhecer de perto o funcionamento de uma escola cívico-militar, modelo que tem ganhado espaço na educação pública de diversos municípios do país. O assunto ganhou destaque nos bastidores da sessão de ontem à noite da Câmara Municipal.

O objetivo da visita, segundo Moreno, foi entender como funciona na prática esse modelo educacional, com a intenção de estudar a possibilidade de implementação em Votuporanga.

“Estive na escola cívico-militar de Lins para conhecer de perto essa importante iniciativa na educação pública. Fui muito bem recebido por toda a equipe, que vem desenvolvendo um trabalho exemplar, com foco na disciplina, no respeito e na formação cidadã dos alunos. Parabéns a todos os envolvidos por essa bela missão”, destacou o vereador.

Durante a visita, ele pôde observar a rotina dos estudantes, entender a estrutura administrativa da unidade e como funciona a parceria entre profissionais da educação e os militares que atuam no apoio à gestão escolar. Esse modelo busca aliar a qualidade do ensino tradicional à valorização de princípios como disciplina, civismo, responsabilidade e ética.

De acordo com o vereador, a proposta de trazer esse modelo para Votuporanga surge como uma alternativa para fortalecer os pilares da educação no município, especialmente no que se refere à melhoria do ambiente escolar e à promoção de valores que contribuam na formação de bons cidadãos.

“Nosso objetivo agora é aprofundar o debate, buscar mais informações, conversar com a comunidade escolar, autoridades da educação e representantes do poder público para avaliar a viabilidade da implantação em nossa cidade”, afirmou Marcos Moreno.