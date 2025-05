A pena levou em consideração os antecedentes criminais e a reincidência do réu, que já possui passagens anteriores pela Justiça

publicado em 27/05/2025

Os itens furtados foram, quatro pacotes de carne, um pedaço de bacon, uma garrafa de gin e um par de chinelos (Foto: Ilustrativa)

Da redação

A 1ª Vara Criminal de Votuporanga condenou, nesta segunda-feira (26), um homem a 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto simples. A pena levou em consideração os antecedentes criminais e a reincidência do réu, que já possui passagens anteriores pela Justiça.

O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2025, quando o acusado foi flagrado furtando mercadorias de um supermercado de Votuporanga. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele simulou estar fazendo compras, colocando produtos no carrinho. Em seguida, se dirigiu a um corredor com pouca circulação de clientes, onde transferiu os itens para uma mochila, tentando sair sem pagar.

Câmeras de segurança registraram toda a ação, desde o momento em que ele escolhia os produtos até a abordagem realizada pelos funcionários na saída. Os itens furtados foram, quatro pacotes de carne, um pedaço de bacon, uma garrafa de gin e um par de chinelos, avaliados em R$ 535,78, todos foram integralmente recuperados.

Durante o interrogatório, o réu confessou o crime, alegando que estava desempregado e enfrentava problemas com dependência de álcool, justificando que precisava dos alimentos.

Inicialmente denunciado por furto qualificado, o acusado teve o crime desclassificado para furto simples. A Justiça entendeu que não se aplicava a qualificadora de fraude, pois a conduta consistiu na ocultação dos produtos, sem que houvesse indução ao erro por parte dos funcionários do mercado.

A defesa tentou argumentar com o princípio da insignificância, devido ao valor dos bens, e também com a tese de furto impossível ou crime tentado, uma vez que o estabelecimento possuía sistema de monitoramento. Contudo, ambos os pedidos foram rejeitados.

O juiz seguiu entendimento consolidado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual a existência de câmeras de segurança ou vigilância física não impede a consumação do furto. O crime se configura no momento em que o autor retira os bens da esfera de vigilância, ainda que por breve período, tendo posse sobre eles.