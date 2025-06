O funcionário público municipal, de 37 anos, é acusado de comandar um esquema de venda e distribuição de drogas na cidade

publicado em 31/05/2025

M.W.C. recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede da Dise, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas (Foto: Divulgação)

Da redação

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu um homem de 37 anos, identificado como M.W.C., funcionário público municipal, acusado de comandar um esquema de venda e distribuição de drogas na cidade. A prisão do suspeito aconteceu no bairro Pacaembu.

Segundo informações da Polícia Civil, o investigado já vinha sendo monitorado há algum tempo. De acordo com as investigações, ele utilizava seu próprio veículo para realizar entregas em diversos pontos da cidade, sempre atendendo a usuários sob encomenda.

Diante das evidências coletadas ao longo das diligências, a equipe da Dise solicitou um mandado de busca, prontamente expedido pela Justiça — mais especificamente pela 8ª Vara Regional das Garantias, de São José do Rio Preto.

Os policiais fizeram campana próxima à residência do investigado, localizada no bairro Pacaembu. Assim que ele deixou o imóvel em seu veículo, um Ford/Fiesta, para supostamente realizar mais uma entrega, foi abordado. Na busca pessoal, os policiais encontraram duas porções de cocaína.

A equipe então seguiu com as buscas dentro da residência, onde foram localizados um tijolo de cocaína, uma pedra grande da mesma droga, além de duas porções já fracionadas e prontas para venda. Também foram apreendidas duas balanças digitais, um telefone celular e o carro utilizado no transporte das drogas.

De acordo com os cálculos da polícia, o material apreendido, depois de fracionado, seria suficiente para produzir cerca de 3.200 porções de cocaína, que seriam comercializadas entre usuários da cidade.