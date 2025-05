A vítima, um homem com idade aproximada de 60 anos, foi atropelada por um veículo enquanto trafegava pela Rodovia Feliciano Sales Cunha

publicado em 26/05/2025

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e realizar o isolamento da área, permitindo o trabalho da Perícia Técnica (Foto: Reprodução)

Da redação

Na noite de domingo (25), um grave acidente resultou na morte de um ciclista, no trevo de acesso ao município de Floreal. A vítima, um homem com idade aproximada de 60 anos, foi atropelada por um veículo enquanto trafegava pela rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310).

De acordo com as primeiras informações, o ciclista seguia pela rodovia quando, ao se aproximar do acesso à cidade, acabou sendo atingido por um carro. Equipes do Samu (Serviço de atendimento móvel de Urgência), foram acionados imediatamente, mas, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.