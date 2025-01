Vítima levou seis tiros na porta de sua casa; assassinos fugiram após o crime

publicado em 11/01/2025

Márcio José Ferreira da Silva, de 35 anos, popularmente conhecido como 'Marcinho', foi morto a tiros no Monte Alto (Foto: Reprodução)

Da redaçãoVotuporanga registrou na noite de sexta-feira (10), por vota das 23h50, o segundo assassinato de 2025, em apenas 10 dias. A vítima foi identificada como Márcio José Ferreira da Silva, de 35 anos, popularmente conhecido como 'Marcinho'. Ele foi atingido por seis disparos de arma de fogo na porta de sua casa, que fica no bairro Monte Alto, zona Oeste do município.De acordo com a ocorrência policial, Márcio estava deitado com a esposa e a filha no quarto, quando ouviram um barulho na frente da casa. Em seguida, um homem teria chamado pela vítima, que se dirigiu à frente da casa para verificar o que estava acontecendo.Ao sair da casa, Márcio foi recebido a tiros e morreu na hora. Após o crime, os assassinos fugiram em uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências em busca dos suspeitos, porém, até o momento, ninguém foi identificado.Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso já é investigado pela Polícia Civil de Votuporanga. No local, a perícia encontrou seis estojos e três projéteis de pistola calibre 9mm, que agora serão periciados com o intuito de ajudar na identificação dos assassinos.A polícia apura se o crime tem ligação com o tráfico de drogas e uma possível nova disputa por territórios, tendo em vista que a vítima já foi presa por envolvimento na venda de entorpecentes. Ainda não há informações sobre o horário de velório e sepultamento.Segundo homicídioEste é o segundo homicídio de 2025. No último dia 4, Josinaldo dos Santos, de 46 anos, foi morto com uma facada no peito, durante uma discussão em um bar na Avenida Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, zona Leste do município.Na ocasião, porém, o autor do homicídio foi identificado e preso horas depois em uma propriedade rural na Rodovia Péricles Bellini.