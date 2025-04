Um casal foi preso em flagrante anteontem em Tanabi, por suspeita de agredir a própria filha, uma criança de apenas três anos de idade

publicado em 25/04/2025

Da redação

Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (23), em Tanabi, por suspeita de agredir a própria filha, uma criança de apenas três anos de idade. A prisão ocorreu após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na residência da família.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma discussão entre o homem e a mulher, mas, inicialmente, não encontraram indícios visíveis de agressão entre o casal. No entanto, antes de encerrar a ocorrência, moradores da vizinhança alertaram os policiais de que a filha do casal vinha sendo agredida desde a quarta-feira (23).

Diante da denúncia, os policiais solicitaram à mãe para ver a criança. A menina apresentava vários hematomas pelo corpo. Questionada sobre as marcas, a criança afirmou aos policiais que havia sido agredida pelos próprios pais.

No momento da abordagem, o pai tentou fugir, mas foi contido e imobilizado pelos policiais. Ambos receberam voz de prisão em flagrante.

A menina foi levada à Santa Casa de Tanabi, acompanhada pela avó paterna, para a realização de exame de corpo de delito. Embora não tenham sido constatadas lesões graves, por precaução, ela foi transferida ao HCM (Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto, onde segue sob observação médica.