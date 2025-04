Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil resultou, na apreensão de 12 armas de fogo, milhares de munições, maquinários e insumos explosivos utilizados na recarga de munições

publicado em 25/04/2025

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil resultou, na apreensão de 12 armas de fogo e milhares de munições (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil resultou, na apreensão de 12 armas de fogo, milhares de munições, maquinários e insumos explosivos utilizados na recarga de munições. O material foi apreendido durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Auriflama.

A ação, autorizada pela Justiça Estadual a partir de representação do Ministério Público, é parte do desdobramento de uma investigação iniciada após o suposto furto de 63 armas de fogo e cerca de 30 mil munições de uma loja na cidade. O caso ganhou notoriedade pela suspeita de que o furto tenha sido forjado com o objetivo de desviar armamento pertencente a terceiros, que aguardava regularização junto ao Exército.

Durante a diligência realizada na residência de um empresário, já preso preventivamente na semana passada juntamente com seu irmão e um terceiro suspeito, as equipes localizaram e apreenderam armas registradas tanto no Sigma (sistema de registro do Exército para Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC) quanto no Sinarm (Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal). Diante disso, a Justiça Estadual, com base em representação do Ministério Público e informações da Polícia Federal, determinou a apreensão das armas e das munições.

Durante o cumprimento dos mandados, também foram localizados equipamentos usados para recarga de munições e um volume expressivo de insumos, o que poderá configurar crime, caso o investigado não possuísse autorização legal e estrutura apropriada para tal atividade, que é fiscalizada pelo Exército Brasileiro.

Além das acusações por estelionato e comércio ilegal de armas, o empresário responde também a um processo por crimes relacionados à exploração sexual infantil. Em 2024, durante outra operação da Polícia Federal, foram apreendidos dispositivos eletrônicos em sua posse, nos quais a perícia identificou 33 arquivos com conteúdo ilícito. Por conta disso, ele já estava sendo alvo de processo administrativo para cassação da posse de armas, e o Exército havia sido notificado. E ele responde por esse crime na Justiça estadual de Auriflama.