publicado em 25/04/2025

O acidente aconteceu na rua José Jucá Buchala, onde a árvore cedeu repentinamente e caiu, atingindo o motociclista (Foto: Reprodução)

Da redação

Um motociclista de 35 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (23), após ser atingido pela queda de uma árvore enquanto trafegava por uma via no bairro Distrito Industrial, em São José do Rio Preto. O incidente ocorreu durante uma forte chuva com ventos intensos, por volta das 19h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua José Jucá Buchala, quando uma árvore cedeu repentinamente e caiu sobre a pista, atingindo o motociclista que passava pelo local. A vítima foi prontamente socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.

Durante a ocorrência, a via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da vítima e a remoção dos galhos que obstruíam a pista. O local foi isolado por medida de segurança, e não houve registro de outros feridos.