A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um motociclista em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo

publicado em 03/12/2024

Motociclista foi flagrado pilotando uma moto adulterada pelas ruas de Votuporanga e acabou sendo preso em flagrante (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um motociclista em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. A moto do acusado estava com o chassi modificado e a placa não possuía registro.

De acordo com os registros policiais, o flagrante se deu na madrugada de domingo (1). Durante patrulhamento foi visualizada a motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita, o que motivou a abordagem na Avenida João Gonçalves Leite, a popular Avenida do Assary.

Após vistoria veicular foi constatado que o chassi da moto estava suprimido, com apenas os quatro últimos números. Além disso, o emplacamento não possuía registro, assim como o motor.