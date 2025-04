A Polícia Civil está conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão e localizar o motorista do outro veículo

publicado em 01/04/2025

Ólivar Menezes Campos, de 42 anos, perdeu a vida em um grave acidente na Rodovia Péricles Bellini (Foto: Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (1), um grave acidente na rodovia Péricles Belini, nas proximidades do trevo de acesso à rodovia Euclides da Cunha deixou um motociclista morto em Votuporanga. A vítima foi identificada como Olívar Menezes Campos, de 42 anos.

De acordo com as informações apuradas, a vítima trafegava pela rodovia, sentido Votuporanga/Cardoso, quando colidiu com outro veículo, possivelmente um caminhão. O condutor do outro veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e até o momento não foi identificado pelas autoridades.

Unidades de resgate chegaram a ser acionadas, porém, ao chegarem no local, contataram o óbito. A Polícia Rodoviária também foi chamada para organizar o trânsito e preservar a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que periciou o local para apontar as possíveis causas e eventuais responsabilidades pelo acidente.

A Polícia Civil está conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão e localizar o motorista do outro veículo. O corpo de Olívar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, antes de ser liberado para velório e sepultamento.