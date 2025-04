m homem de 56 anos, identificado como Lázaro Fernandes Pereira, popularmente conhecido como “Ferrugem”, perdeu a vida após ser atropelado na tarde de quarta-feira

publicado em 03/04/2025

Lázaro Fernandes Pereira, popularmente conhecido como “Ferrugem”, morreu após ser atropelado em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem de 56 anos, identificado como Lázaro Fernandes Pereira, popularmente conhecido como “Ferrugem”, perdeu a vida após ser atropelado na tarde de quarta-feira (2), na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis. O acidente aconteceu próximo ao pontilhão que liga os bairros Boa Vista e Ubirajara.

De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h15, quando Lázaro, que catava latinhas às margens da rodovia, tentou atravessar a pista rapidamente e acabou sendo atingido por um Fiat/Strada. Com o impacto ele foi lançado para trás da caçamba do veículo.

Uma carreta que seguia pela rodovia conseguiu frear a tempo, evitando um segundo atropelamento, mas o primeiro impacto já havia sido fatal. Visivelmente abalado, o motorista relatou que tudo aconteceu muito rápido, sem tempo para desviar.