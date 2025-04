Polícia

PM prende foragido da justiça condenado por homicídio em Cardoso

publicado em 01/04/2025

Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam, no município de Cardoso, um homem procurado pela justiça pelo crime de homicídio. O acusado foi condenado a uma pena superior a 12 anos em regime fechado.



Conforme a ocorrência, durante patrulhamento preventivo, a equipe de policia recebeu informações sobre o paradeiro de um foragido da justiça. Durante a busca os policiais localizaram o indivíduo em frente a sua residência.



Ao aborda-lo, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar seus dados, os policiais confirmaram que ele possuía um mandado de prisão definitivo pelo crime de homicídio, com pena superior a 12 anos em regime fechado.



Diante da confirmação, o indivíduo foi detido e conduzido ao distrito policial de Cardoso, onde permaneceu à disposição da Justiça.





Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2025/04/pm-prende-foragido-da-justica-condenado-por-homicidio-em-cardoso-n83428