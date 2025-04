Na noite desta quarta-feira (2), um novo acidente de trânsito foi registrado no conhecido trevo de Cardoso, localizado na rodovia Péricles Bellini, no acesso à Rodovia Waldemar Lopes Ferraz

publicado em 03/04/2025

Acidente aconteceu na Rodovia Péricles Bellini, no trevo que dá acesso à Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (Foto: Reprodução)

Da redação

Na noite desta quarta-feira (2), um novo acidente de trânsito foi registrado no conhecido trevo de Cardoso, localizado na rodovia Péricles Bellini, no acesso à Rodovia Waldemar Lopes Ferraz. O acidente envolveu dois veículos e deixou três pessoas feridas. Esse é o terceiro acidente no local em menos de um mês.

De acordo com a polícia, um veículo GM/Vectra seguia no sentido Cardoso–Votuporanga quando a motorista de Renault/Oroch, ao se aproximar do trevo, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. A possível imprudência resultou na colisão entre os dois veículos.

No Vectra, estavam um morador de Cardoso, sua esposa e duas crianças. Todos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Cardoso, onde receberam atendimento médico. De acordo com o hospital o estado de saúde das vítimas é estável e todos passam bem. Já a condutora do Renaut/Oroch não sofreu ferimentos.