Durante as investigações os policiais apontam que o suspeito é acusado de abusar, por pelo menos quatro vezes, da vítima

publicado em 01/04/2025

O suspeito foi detido pelos policiais e encaminhado para o sistema prisional, onde aguarda a decisão da Justiça (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Macaubal prendeu um homem procurado por cometer o crime de estupro de vulnerável. O indivíduo identificado pelas iniciais V.S.M., é acusado de abusar, por pelo menos quatro vezes, de uma criança de 10 anos de idade.

As investigações da Polícia apontaram que entre os meses de outubro a dezembro de 2024, o capturado teria abusado sexualmente da vítima. Diante dos fatos o delegado de Macaubal, Fabrício Goulart Boschilia, responsável pela investigação, solicitou a prisão do suspeito, que foi acatada e expedida pela Justiça.