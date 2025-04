Um menino de apenas 3 anos de idade morreu após ser esquecido pela tia, que deveria leva-lo à creche, mas acabou indo trabalhar sem perceber que a criança ainda estava no veículo

03/04/2025

Um menino de apenas 3 anos de idade morreu após ser esquecido pela tia dentro do carro, em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

Uma tragédia marcou a manhã de quarta-feira (2), em São José do Rio Preto. Um menino de apenas 3 anos de idade morreu após ser esquecido pela tia, que deveria leva-lo à creche, mas acabou indo trabalhar sem perceber que a criança ainda estava no veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a tia não tinha o hábito de cuidar do sobrinho e ficou responsável por levá-lo à creche naquela manhã. Por volta das 8h, ela saiu de casa com a criança no banco de trás do veículo. O menino estava dormindo, e ao chegar ao trabalho, a mulher estacionou o carro e entrou no local, esquecendo o sobrinho dentro do carro.

Somente seis horas depois, por volta das 14h, ao relembrar que deveria ter deixado o menino na creche, a tia retornou ao carro e encontrou a criança desacordada. Desesperada, ela acionou o Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimar a criança, que já havia sofrido parada cardiorrespiratória. O menino foi levado às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas infelizmente, o óbito foi confirmado pelos médicos.