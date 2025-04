Na manhã do dia (1), segunda-feira, por volta das 5:30h, um motociclista, de 42 anos de idade, seguia para seu trabalho pela Rodovia Péricles Belini

publicado em 03/04/2025

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) esclareceu hoje as circunstâncias do acidente que vitimou na segunda-feira (1) o motociclista Olívar Menezes Campos, de 42 anos. A vítima seguia para seu trabalho pela Rodovia Péricles Bellini sentido Votuporanga-Cardoso, quando na altura da alça de acesso para a rodovia Euclides da Cunha sofreu grave acidente, vindo a óbito no local.

A equipe da Polícia Científica foi acionada e constatou vestígios de tinta verde na motocicleta e capacete da vítima, deixados pelo outro veículo envolvido no acidente que deixou o local.

Pela extensão e altura dos ferimentos foi deduzida a hipótese de que o outro veículo se tratava de um caminhão. Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG e análise de imagens de câmeras de segurança foi possível apurar que logo à frente do motociclista seguia um caminhão de coleta de lixo.

Em diligências junto a empresa de coleta de lixo, os investigadores puderam constatar fragmentos da motocicleta e vestígios de sangue na parte traseira esquerda de um dos caminhões.

O motorista do referido caminhão no horário do acidente foi identificado e ouvido na sede da DIG, onde relatou que também seguia pela Rodovia Péricles Belini e ingressou na alça de acesso para a Rodovia Euclides da Cunha, com o caminhão carregado com 9 mil kg de lixo orgânico e que devido ao peso do caminhão não percebeu o impacto traseiro, seguindo seu trajeto normalmente.