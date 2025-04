Leonel Fiori, 82 anos de idade, morreu afogado enquanto pescava com os amigos no Rio Tomaizão em Cardoso

publicado em 03/04/2025

O aposentado Leonel Fiori, de 82 anos de idade, morreu afogado enquanto pescava com amigos no Rio Tomaizão em Cardoso (Foto: Redes sociais)

Da redação

Um idoso de 82 anos, identificado como Leonel Fiori, morreu afogado na tarde de quarta-feira (2), no Rio Tomaizão, em Cardoso. A vítima pescava com amigos na Fazenda Bela Vista, quando se afastou da margem e caiu em um buraco, sendo levado pela correnteza.

De acordo com as informações, os amigos que acompanhavam Leonel tentaram alertá-lo sobre o perigo, mas não conseguiram evitar o acidente. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Leonel chegou a ser socorrido com vida e encaminhado para a Santa Casa de Cardoso, de onde foi posteriormente transferido para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital votuporanguense.

O idoso, que residia no bairro Pacaembu em Votuporanga, era viúvo de Ivalda Lourenço Fiori e deixa os filhos, José Antônio, Carlos Alberto e Leocir Lourenço, além das noras Luzinete, Tabata e Cristina, demais amigos e familiares.