Nas redes sociais, garoto, velho conhecido da polícia, foi apelidado de “sementinha do mal” ao ser novamente pego com crack e cocaína

publicado em 05/11/2024

Garoto apelidado nas redes sociais de “sementinha do mal” foi apreendido pela segunda vez em um dia, com porções de crack e cocaína (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUm adolescente, que já é um velho conhecido da Polícia Militar de Votuporanga, ganhou o apelido de “sementinha do mal”, nas redes sociais, ao ser apreendido dois dias seguidos com drogas, na região Sul da cidade. No último flagrante, ele foi pego enquanto comercializava crack e cocaína.De acordo com os registros policiais, em patrulhamento pela rua Amélio João Gossn, uma equipe policial visualizou um menor em frente à residência fazendo contato com um casal. Era de conhecimento que o garoto havia sido apresentado na Central de Polícia Judiciária, no dia anterior, por outra equipe policial, por estar em posse de drogas, motivo pelo qual foi abordado.Ao perceber que seria abordado o menor colocou a mão em seu bolso e jogou algo no chão. Durante a revista pessoal foi localizado um pacote de plástico contendo várias pedras de crack e a quantia de R$ 71,00, e constatado que objeto dispensado era uma porção grande de cocaína.Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor que foi novamente conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi colocado à disposição da Vara da Infância e da Juventude.