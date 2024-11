A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática e equipes da Atividade Delegada, prendeu na noite de anteontem um traficante com uma grande quantidade de drogas e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes

publicado em 05/11/2024

Com o traficante a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e mais de R$ 4,9 mil em dinheiro (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática e equipes da Atividade Delegada, prendeu na noite de anteontem um traficante com uma grande quantidade de drogas e dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. O flagrante se deu na zona Leste do município, no loteamento Nova Alvorada.

De acordo com a PM, durante patrulhamento, foi avistado um veículo VW/Gol de cor branca com três indivíduos no seu interior. Os ocupantes do veículo, ao perceberem a presença da Polícia Militar, tentaram se abaixar e esconder o rosto, motivo pelo qual o veículo foi abordado.

Na revista pessoal foi encontrada uma porção de haxixe com um dos passageiros e duas porções de maconha, uma porção de haxixe e um celular com o condutor do veículo, sendo que não foi encontrado nada de ilícito com o terceiro abordado. Em entrevista com o condutor, este assumiu que realizava o tráfico de drogas e que teria mais drogas em sua residência.

Na revista da residência, foram localizados mais uma porção de maconha, uma balança de precisão, uma porção grande de haxixe, R$ 4.950,00 em dinheiro e 84 comprimidos da droga sintética Ecstasy.