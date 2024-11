Menor foi pego com 13 cartuchos intactos e um deflagrado de calibre 32 na Escola Estadual José Manoel Lobo

publicado em 26/11/2024

Os policiais encontraram no bolso do adolescente, 13 munições intactas e uma deflagrada, da marca CBC, calibre 32 (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu em flagrante um aluno com munições de arma de fogo dentro da escola estadual José Manoel Lobo, na região central do município. Nos pertences do garoto os militares encontraram 13 cartuchos intactos e um deflagrado de calibre 32.

De acordo com a ocorrência, a equipe policial foi acionada via 190 após denúncia de que haveria um estudante em posse de munições no interior de escola. No local foi feito contato com a diretora da unidade de ensino, sendo cientificada da denúncia e de que seria efetuada buscas no aluno denunciado e em seus pertences.

A diretora declarou que o pai do adolescente teria saído da escola a poucos minutos, dizendo que em data anterior havia encontrado uma munição intacta na bolsa de seu filho e que o garoto afirmou que teria conseguido na escola, sendo entregue essa munição para a vice-diretora.

A mãe do adolescente foi chamada e acompanhou a busca pessoal no menor, onde foram localizadas em seu bolso, 13 munições intactas e uma deflagrada, da marca CBC, calibre 32.

O aluno e sua mãe foram encaminhados a Central de Polícia Civil, sendo o menor indiciado por ato infracional de porte ilegal de munição de arma de fogo. Após os procedimentos, o garoto foi liberado para seus pais.



Nota

Procurada pelo A Cidade, a Secretaria Estadual da Educação afirmou, em nota, que repudia qualquer forma de apologia à violência e que assim que soube do ocorrido, a direção da unidade de ensino chamou os responsáveis pelos alunos para esclarecer o assunto junto aos envolvidos que em seguida foram registrar o boletim de ocorrência.