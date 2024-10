Criança, de apenas 40 dias, engasgou com leite materno e estava sem respirar, quando foi socorrida pelos militares

publicado em 11/10/2024

Bebê, de apenas 40 dias de vida, foi salvo graças a ação rápida dos policiais, que conseguiram lhe desengasgar (Foto: Divulgação PM)

Da redação

Uma criança, de apenas 40 dias de vida, foi salva na manhã desta sexta-feira (11) por policiais militares de Votuporanga, após se engasgar com leite materno. O bebê, identificado como Rael, estava sem respirar, quando foi socorrido às pressas pelos militares.

De acordo com os registros policiais, desesperados, os pais de Rael, Murilo e Luene, se dirigiram à sede da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, na rua Minas Gerais, com a criança já com o corpo molinho, após ter se engasgado. Eles pediram por socorro na unidade e foram atendidos pelo 1° sargento Bandeira, cabo Maia e cabo Sabino.