Em duas ações distintas, os policiais de Votuporanga tiraram várias porções de cocaína de circulação e levaram os criminosos para cadeia

publicado em 22/10/2024

PM prende dois traficantes no fim de semana em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga, em duas ações distintas, prendeu dois traficantes em flagrante enquanto comercializavam drogas em diferentes pontos do município. As ações resultaram na apreensão de diversas porções de cocaína, que foram tiradas de circulação junto com os criminosos responsáveis pela venda.A primeira ocorrência foi registrada no sábado (19), no bairro Matarazzo, zona Sul da cidade. Na ocasião, os militares faziam patrulhamento quando se depararam com o traficante entregando algo para um usuário.Ao notarem a presença da polícia, os dois tentaram fugir, correndo em direções opostas. O traficante foi perseguido e detido, sendo que na busca pessoal foram localizadas 12 porções contendo cocaína, a quantia de R$30,00 e um aparelho celular.Com base nas evidências, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo necessário o uso de algemas pelo receio de nova tentativa de fuga. Ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.Já o segundo flagrante se deu também no sábado (19), só que na Praça Faustino Puga Friosi, nas proximidades do Cemitério Municipal. Durante a Operação “Impacto”, deflagrada em Votuporanga para coibir o tráfico de drogas e outros ilícitos, os policiais patrulhavam pelas imediações da praça, quando avistaram um veículo parado com um indivíduo em seu interior.Diante das suspeitas, foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo localizadas 15 porções de cocaína embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R$500 em dinheiro. O acusado assumiu que estava na praça para venda das drogas.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.