Acidente ocorreu no Residencial Ferrarez, zona Oeste da cidade, nas proximidades do bairro Pacaembu

publicado em 03/10/2024

Motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu após bater de frente com uma caminhonete no Residencial Ferrarez (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm motociclista, ainda não identificado, de aproximadamente 40 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (3), após bater de frente com uma caminhonete Ford/F1000. O acidente ocorreu na Avenida José Arthur Vanzella Seba, no bairro Residencial Ferrarez, zona Oeste de Votuporanga.De acordo com as informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, a vítima seguia pela avenida com sua motocicleta, uma Dafra de cor vermelha, sentido centro/bairro quando, conforme relatos de testemunhas, teve um momento rápido de distração, ao olhar para traz, e quando voltou os olhos para a via, não teve tempo para desviar da caminhonete, que seguia no sentido oposto.Tanto o motorista da caminhonete, quanto o motociclista ainda tentaram desviar para evitar a colisão, mas diante da velocidade, o choque foi inevitável. Trabalhadores de uma obra nas proximidades viram tudo e acionaram rapidamente as unidades de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao chegarem no local os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e imediatamente iniciou os trabalhos para tentar identificar o homem, mas ele não portava nenhum tipo de documento e o veículo não estava em seu nome. Testemunhas informaram que ele passa constantemente por aquela avenida e, provavelmente, trabalha em alguma obra nas proximidades.A Polícia Técnico-Cientifica esteve no local e periciou toda a área para apontar as possíveis causas do acidente. A Polícia Civil deslocou unidades para a região e iniciou as investigações sobre o caso.Mais informações em instantes .