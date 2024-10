Incêndio no veículo aconteceu no centro de Votuporanga, na rua Espírito Santo, esquina com a Pernambuco, na tarde de ontem

publicado em 01/10/2024

Carro pegou fogo e ficou completamente destruído; amigos se mobilizam em uma “vaquinha” para cobrir o prejuízo Foto: Reprodução

Da redaçãoUm carro, Fiat/Palio, ficou completamente destruído após pegar fogo, no final da tarde de ontem, na região central de Votuporanga. O incêndio aconteceu no cruzamento da rua Espírito Santo com Pernambuco, e o drama da família que perdeu o seu veículo comoveu amigos e internautas da cidade que se mobilizaram em uma “vaquinha” para ajudar a cobrir o prejuízo.De acordo com os registros policiais, o incidente ocorreu nas proximidades da escola estadual José Manoel Lobo. No veículo, estavam Fabio Henrique Fachionconi, a esposa e a filha do casal, quando, por motivos a serem esclarecidos pela investigação, o carro começou a pegar fogo.No momento, conforme relatos das vítimas, o casal só pensou em deixar a filha em segurança e as chamas acabaram tomando conta de todo o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou ao local, onde fez o controle das chamas, mas o carro, que não tinha seguro e ainda estava financiado ficou completamente destruído.As causas do incêndio agora serão investigadas pela polícia.Comovidos com o drama do casal, amigos e pessoas que se sensibilizaram com a situação se mobilizaram em uma “vaquinha” pela internet para tentar ajudar a família a se reerguer após o prejuízo. Em poucas horas foram arrecadados mais de R$ 5 mil, mas a arrecadação segue aberta, já que o valor dos danos é muito mais alto.Quem puder colaborar com a ação pode enviar qualquer valor por meio do Pix: 17991341440, em nome de Fabio Henrique.