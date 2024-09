Foram presas 20 pessoas suspeitas de integrar o esquema de desvio e furto de cargas, dentre eles um empresário da região

publicado em 13/09/2024

Da redaçãoA Polícia Civil divulgou o balanço da Operação Cavalo de Aço, realizada na última quarta-feira (11). Foram presas 20 pessoas suspeitas de integrar uma organização especializada no desvio e furto de cargas, dentre eles um empresário da região, que foi encontrado dentro de um condomínio de luxo de Rio Preto.A operação foi deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapeva, nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Bahia. Os agentes cumpriram mandados de prisão e 65 de busca e apreensão em diversas cidades. Em São Paulo, os policiais estiveram em São José do Rio Preto, Araçatuba, Quatá, Paulo de Faria, Riolândia, Itapetininga e na capital paulista.De acordo com as investigações, a quadrilha agia em diferentes localidades do país. Os criminosos registravam falsos boletins de ocorrência indicando o roubo da carga para justificar os desvios de mercadorias. Em outras situações, usavam caminhões com placas falsas e notas adulteradas para cometer os crimes. O prejuízo apurado pela Polícia Civil chega a R$ 6 milhões.O líder da organização criminosa, um homem de 56 anos, foi preso em São José do Rio Preto, em um condomínio em área nobre da cidade. As investigações apontaram que ele era o responsável por emitir notas falsas para legalizar a carga que estava sendo roubada.Além do empresário preso em Rio Preto, outras 19 pessoas foram detidas: duas em Quatá, e o restante em Paulo de Faria, Araçatuba, Riolândia (SP) e outras cidades dos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Bahia.Segundo informações da Polícia Civil de Araçatuba, foram cumpridos na cidade, quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. Um dos alvos presos em Araçatuba é de Mato Grosso do Sul, e foi detido no hotel onde estava hospedado.Os suspeitos foram detidos por falsidade ideológica, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos e falsa comunicação de crime. Também foram apreendidos diversos cartões bancários, celulares, placas de veículos, além de outros objetos de interesse da investigação. A polícia segue com as investigações para identificar a participação de outros envolvidos nos crimes.