Operação “Double Fake” foi deflagrada ontem para o cumprimento de mandados de busca e apreensão no município

publicado em 27/09/2024

Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira,(27), em Votuporanga contra dois investigados pelo crime (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Federal de Jales deflagrou ontem em Votuporanga a Operação “Double Fake”, que investiga o uso de perfil em rede social para a comercialização de cédulas falsas de dinheiro na internet. Dois votuporanguenses são investigados e se comprovado o crime, podem pegar penas que variam de três a 12 anos de prisão.Na operação de ontem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Jales foram cumpridos pela PF nas residências dos dois investigados na cidade. As investigações iniciaram após o recebimento de informações oriundas da Polícia Civil de Estrela d’Oeste indicando que um morador daquele município havia adquirido cédulas falsas que eram vendidas por um perfil de rede social.Durante as investigações, a PF identificou dois indivíduos, moradores de Votuporanga, que seriam os responsáveis pelo perfil que vendia as cédulas falsas, utilizando-se de dados falsos para ocultar a verdadeira identidade deles. Os investigados ofereciam cédulas falsas a interessados na internet, com pagamento antecipado e entrega via Correios.No cumprimento dos mandados, a PF apreendeu os telefones celulares dos investigados, que foram levados para a sede da PF em Jales, responsável pelas investigações. Os equipamentos eletrônicos serão submetidos à perícia federal com o objetivo de coletar dados e identificar o modus operandi dos investigados, bem como a identificação de outros envolvidos nos crimes, sejam eles fornecedores ou compradores.A comercialização de cédula falsa, seja ela na compra ou venda consciente da falsidade da cédula, é crime com penas que variam de três a 12 anos de reclusão, além de eventuais crimes de falsidade ideológica na criação dos perfis com dados falsos na internet que objetivam a prática de quaisquer crimes.