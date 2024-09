A reportagem do jornal A Cidade esteve no local na manhã deste sábado (7)

publicado em 07/09/2024

Incêndio de grandes proporções destrói barracão de empresa de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio de grandes proporções destruiu o barracão de uma empresa em Votuporanga na manhã deste sábado (7), no Distrito Industrial. O espaço é da empresa Mejan Ambiental, localizado na rua José Silvestre Riva, 625, no Quinto Distrito Industrial.O incêndio começou por volta das 9h e o Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas, que destruiu um dos barracões da empresa. A reportagem do jornalesteve no local e apurou que o incêndio provavelmente aconteceu devido algum problema elétrico, uma vez que o fogo teria começado perto de um transformador de energia elétrica.Nenhuma pessoa foi atingida pelas chamas. Já vários equipamentos que estavam no espaço foram destruídos. O barracão de 1.700 metros precisará ser demolido. Os prejuízos ainda serão calculados pela direção da Mejan.