Acidente aconteceu no último dia 10 e a vítima lutou pela vida até sábado (14), quando acabou não resistindo aos ferimentos

publicado em 16/09/2024

José Ruela de Oliveira sofreu um traumatismo craniano ao ser atingido por um portão e morreu no HB de Rio Preto (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoUm idoso, de 84 anos, que é morador de Votuporanga, morreu no sábado (14), após quatro dias lutando pela vida, depois de um acidente doméstico. José Ruela de Oliveira sofreu um traumatismo craniano ao ser atingido por um portão, que se desprendeu e caiu na sua cabeça.Segundo José Carlos, que é filho da vítima, seu pai estava tentando consertar o portão de casa, que estava com defeito, e ao tentar levantá-lo para substituir uma peça, ele acabou não conseguindo suportar o peso.“Foi um acidente inesperado. Tinha um problema aqui no portão e ele resolver tentar o consertar sozinho, mesmo eu falando que estava atrás de um serralheiro e a hora que ele começou a mexer, o portão desprendeu. É difícil até de assimilar que um homem bom como o meu pai, que dirigia, passeava, andava muito lúcido perder a vida em uma fatalidade dessa”, disse o filho da vítima.No momento do acidente, alguns vizinhos e amigos da de José ainda tentaram ajudar, levantaram o portão e ele foi socorrido às pressas para a Santa Casa de Votuporanga. Posteriormente, porém, ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.José Ruela de Oliveira era eletricista autônomo e conhecido pelos amigos como Zé Ruela. Casado, ele deixa a esposa Lídia Gouveia de Oliveira, os filhos José Carlos de Oliveira, Márcio Luiz de Oliveira, Cláudio Antônio de Oliveira e netos, além dos demais familiares e amigos.Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga no domingo, (15) e sepultado na manhã desta segunda-feira,(16), no Cemitério Municipal de Votuporanga.