Felipe Prior, que já foi condenado pelo mesmo crime, teria violentado a vítima em uma barraca, durante Carnaval na cidade

publicado em 18/09/2024

O ex-BBB, Felipe Prior, é acusado de estuprar uma mulher em Votuporanga, durante o Carnaval de 2015; caso segue em tramitação (Foto: Reprodução)

Da redaçãoO ex-BBB, Felipe Prior, é acusado de estuprar uma mulher em Votuporanga, durante o Carnaval de 2015. O caso veio à tona agora, após o Ministério Público apresentar as alegações finais do processo (último momento processual em que as partes apresentam seus argumentos antes da sentença) e o famoso ter a pena aumentada em outro caso de estupro, que teria ocorrido em 2014.A denúncia foi oferecida em maio de 2023 e aceita pela Justiça em junho de 2023. Conforme o processo, durante uma viagem em fevereiro de 2015 a Votuporanga, Prior teria forçado uma relação sexual com a vítima dentro de uma barraca.“A vítima imediatamente falou que não queria e empurrou o acusado. Contudo, aproveitando-se de sua força física, de seu peso e de seu tamanho, o acusado deitou a vítima e deitou-se sobre ela, colocando apressadamente uma camisinha no seu pênis. A ofendida disse não, que não iria transar com o acusado, sendo que ele não a ouvia e usou a força do peso do corpo dele, a configurar a violência, mantendo a ofendida imobilizada, para penetrar seu pênis na vagina da vítima, que sentiu dor, diante da total ausência de lubrificação", diz o relatório do Ministério Público.Em depoimento, Felipe Prior confirmou que praticou sexo com a vítima, mas negou o emprego de violência e afirmou que a relação sexual foi consentida. O caso segue em análise pela Justiça de Votuporanga e deve ser julgado em breve.Na última terça-feira (10), o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a pena de Felipe Prior em outro caso em que ele foi condenado pelo crime de estupro. Em decisão unânime, os desembargadores decidiram que o ex-BBB deverá cumprir oito anos de prisão no regime semiaberto.De acordo com o processo desse caso, Prior teria dado carona à vítima e a uma amiga após uma festa universitária em agosto de 2014. Depois de levar a outra colega em sua residência, o acusado teria seguido em direção à casa da vítima, onde em uma rua próxima à casa da mulher, teria começado a beijá-la, passar a mão em seu corpo e puxado a vítima para o banco traseiro. Prior, então, teria estuprado a vítima, que não conseguiu oferecer resistência pois estava alcoolizada.O A Cidade não conseguiu contato com a defesa de Felipe Prior. O espaço segue aberto para manifestações posteriores.