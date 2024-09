Com os traficantes foram encontradas várias porções de crack, maconha e cocaína; o casal foi preso em flagrante

publicado em 26/09/2024

Com os traficantes foram encontradas várias porções de crack, maconha e cocaína; o casal foi preso em flagrante (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga, prendeu ontem um conhecido casal de traficantes do município com várias porções de crack, maconha e cocaína. O flagrante foi registrado na rua das Paineiras, no bairro Chácara das Paineiras, zona Oeste da cidade.De acordo com os registros policiais, durante o desencadeamento da operação Impacto, em conjunto com as equipes de Força Tática do 16° BPM/I, foram avistados dois indivíduos realizando transação defronte uma residência onde pesam diversas denúncias de tráfico de drogas contra um casal já conhecido nos meios policiais. Ao notar a presença policial um dos indivíduos correu para o interior da casa.Um deles foi abordado na calçada e o outro acompanhado e detido na cozinha pela equipe onde sua esposa foi surpreendida manuseando e preparando entorpecentes para comercialização. Em busca pessoal foram localizadas cerca de 36 porções de crack embaladas, em posse da mulher cerca de 16 porções de cocaína grandes já embaladas, seis porções de cocaína sem embalar, uma pedra bruta de crack a ser fracionada, uma porção grande de maconha a granel a fracionar e dinheiro proveniente do Tráfico de Drogas, bem como apetrechos para manipulação dos entorpecentes, como balança, faca, colher, prato, todos com resquícios de cocaína.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao casal por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ambos foram conduzidos até a central flagrantes, onde a delegada, tomou ciência dos fatos, ratificando a prisão em flagrante, permanecendo recolhidos à disposição da justiça.