Nos últimos dias, a cidade de Votuporanga e seus arredores têm enfrentado uma onda preocupante de incêndios

publicado em 23/08/2024

Votuporanga voltou a registrar novos focos de incêndio nesta sexta-feira (23) (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga voltou a registrar novos focos de incêndio nesta sexta-feira (23), com a maioria dos incidentes ocorrendo na região do bairro do Cruzeiro, em direção a Nhandeara. Nos últimos dias, a cidade de Votuporanga e seus arredores têm enfrentado uma onda preocupante de incêndios. Entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22), foram registrados mais de 10 focos de incêndio.Os incêndios têm gerado grande preocupação entre os moradores e autoridades locais, que se mobilizam para combater as chamas e minimizar os danos. O clima seco, aliado à vegetação densa e ao vento forte, tem contribuído para a rápida propagação do fogo, dificultando o controle das chamas.Equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga estão em alerta máximo, respondendo prontamente a cada novo foco. Além do risco de destruição de áreas verdes e propriedades, os incêndios também representam uma ameaça direta à saúde da população, devido à fumaça densa que se espalha pela cidade, agravando problemas respiratórios.Os incêndios registrados nessa região não são um caso isolado; o noroeste paulista, em geral, tem visto um aumento significativo no número de queimadas durante o período de seca. A Defesa Civil tem intensificado campanhas de conscientização, alertando sobre os perigos de queimadas criminosas e a importância de denunciar qualquer atividade suspeita.As investigações estão em andamento para identificar as causas dos incêndios, e a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, está monitorando de perto a situação, buscando soluções para evitar novos focos e proteger a comunidade e o meio ambiente.