O caso aconteceu na manhã deste sábado (10), na avenida Prestes Maia, no bairro Da Estação

publicado em 10/08/2024

O caso aconteceu neste sábado (10) na avenida Prestes Maia (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem tentou matar seu próprio “amigo” durante uma confraternização na manhã deste sábado (10). O caso aconteceu na avenida Prestes Maia, no bairro Da Estação, na zona Sul de Votuporanga, por volta das 7h.De acordo com o apurado pelo, os dois envolvidos no caso estavam em uma festa entre amigos e, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, eles entraram em uma discussão e com o passar da briga, o autor, identificado como J.C.S., de 24 anos, sacou uma faca e começou a golpear a vítima, identificada como L.L.C., de 24 anos.A vítima levou golpes na barriga e na nádega, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorrou ele e foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave.O autor dos golpes fugiu após o crime e a polícia faz buscas na cidade para encontrá-lo. O caso segue para a investigação da Polícia Civil de Votuporanga.